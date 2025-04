Conselho de Ética da Câmara Municipal oficializa reunião de instalação

Foto: AURÉLIO ALVES Vereador Inspetor Alberto

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza realizou na manhã desta terça-feira, 1º, sua primeira reunião de instalação. Na ocasião, os vereadores Professor Enilson (Cidadania) e Luciano Girão (PDT) foram escolhidos como, respectivamente, presidente e vice-presidente do grupo.

A instalação, que ocorre quase dois meses após a Mesa Diretora da Casa confirmar os integrantes do grupo, é o primeiro passo para que a comissão possa analisar representações por quebra de decoro movidas contra vereadores de Fortaleza.

Atualmente, pelo menos duas ações neste sentido já foram anunciadas contra o vereador Inspetor Alberto (PL). Caso mais recente ocorreu em fevereiro, durante discussão de um requerimento que pedia uma sessão solene em comemoração aos 45 anos do PT. Crítico da proposta, Alberto reproduziu vídeo com ataques ao partido no plenário da Casa.

Nas imagens, um narrador chega a associar à sigla a facções criminosas em operação no Estado. Como resposta, a líder do PT na Câmara Municipal, Mari Lacerda (PT), prometeu levar o caso ao Conselho de Ética da Casa. (com informações de Camila Maia, especial para O POVO)