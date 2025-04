Grupo de Luizianne coloca seis nomes para disputa do PT Ceará, incluindo deputada

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-10-2024: Luizianne Lins chega ao vila do mar minutos após Evandro Leitão deixar o local. Caminhada com Evandro Leitão na Barra do Ceará. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Marcada para julho deste ano, eleição que definirá novo comando do PT Ceará continua agitando bastidores do partido no Estado. Correndo por fora na disputa, corrente recentemente formada por Luizianne Lins (PT) na sigla discute hoje seis pré-candidaturas para o pleito, incluindo a da própria deputada e ex-prefeita de Fortaleza.

“A gente tem aproximadamente seis nomes colocados”, explica a vereadora Mari Lacerda (PT), que também está no páreo. Além de Mari e Luizianne, completam a lista de pré-candidatos a vereadora Adriana Almeida (PT) e os dirigentes petistas Wladia Fernandes, Vaumik Ribeiro e Rafael Tomyama.

A vereadora explica, no entanto, que algum desses nomes pode vir a disputar também pela presidência do PT Fortaleza, que também estará em disputa no processo interno do partido. “A gente não fechou em um único nome porque nós queremos dialogar com as correntes e com os campos. Em torno desses nomes, a gente quer construir essa unidade”, diz.

Líder da corrente que atualmente é majoritária no PT Ceará, o deputado José Guimarães (PT) realizou no último sábado em Fortaleza grande evento de seu grupo político. Na ocasião, ele lançou três nomes para a sucessão estadual petista: Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca; Inácio Mariano, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce); e Vladyson Viana, atual secretário do Trabalho do Ceará.