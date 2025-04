Professores municipais terão R$ 200 para compras na Bienal do Livro

Foto: Samuel Setubal Secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar

O prefeito Evandro Leitão (PT) e o secretário Idilvan Alencar (Educação) assinaram nesta segunda-feira, 31, decreto que concede crédito para profissionais da educação da rede pública municipal de até R$ 200 em compras na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, que ocorre a partir desta sexta-feira, 4, no Centro de Eventos.

Segundo Idilvan, serão 15.382 "cardlivros" de R$ 200 distribuídos entre profissionais da rede. Objetivo é incentivar a compra de livros e materiais pedagógicos junto aos expositores da Bienal. A ação representa investimento de R$ 3,08 milhões, que será custeado pelo Fundo Municipal de Educação (FME).

“Mais uma iniciativa que reforça o compromisso do prefeito Evandro Leitão com a valorização e o protagonismo dos nossos educadores”, destaca o secretário.

Além do incentivo, a Secretaria Municipal da Educação também terá espaço cativo no evento, com um estande interativo com publicações e atividades da rede e uma sala de exposição com pesquisas e projetos de professoras da rede municipal.