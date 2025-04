Vereador propõe reduzir faixas de ônibus apenas para "horário de pico"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-12-2024: Parada de ônibus na Av. 13 de Maio, que teve sua coberta removida por razão da construção de um empreendimento privado. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Tramita na Câmara Municipal projeto de indicação de Benigno Júnior (Republicanos) que reduz substancialmente o horário de funcionamento para faixas exclusivas para ônibus de Fortaleza. Segundo a proposta, que teria sido elaborada em diálogo com órgãos municipais, faixas seriam destinadas a coletivos apenas durante “horários de pico”.

Pela regra atual, as faixas exclusivas funcionam de 5h às 21h entre segunda-feira e sexta-feira. Pela nova proposta, o horário seria reduzido nesses dias para apenas de 5h às 10h e de 16h às 20h. Já nos sábados, onde a exclusividade das faixas é de 5h às 16h, o horário seria reduzido para entre 5h e 10h.

Segundo o vereador, a proposta surgiu por “demanda da cidade” e pode trazer benefícios econômicos para vias que possuem faixas exclusivas de ônibus. “Fomos conversando com a população e também transitando pela cidade, e a gente vê hoje essa dificuldade, que às vezes tem algum congestionamento de uma faixa, enquanto a outra está livre”, diz.

“A oferta de ônibus é retirada de circulação em determinados horários onde há menor demanda, naqueles horários em que o trabalhador já encontra-se no trabalho, o estudante já está nos colégios. Então o que a gente quer é que nesses horários, em que a oferta é diminuída, essa faixa possa ser ofertada para a população como um todo”, explica.

Em conversa com a coluna, um parlamentar disse “estranhar” fundamentação da matéria, que já traz proposta de horários e até de regulamentação para a medida. “Parece coisa elaborada pela Prefeitura, mas em que ela quer testar a reação popular antes ou até tentar transferir a iniciativa para a Câmara Municipal”, diz.

Benigno Júnior, no entanto, minimiza a tese e diz ter agido de iniciativa própria, pesquisado o tema junto a outras capitais brasileiras e em diálogo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). Ele afirma, no entanto, já ter conversado sobre o tema com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

“Hoje com a Internet você tem acesso fácil a essas informações, você conversa também com alguns amigos vereadores que residem em outras capitais que militam na política. A gente conversou até com o pessoal do nosso partido mesmo”, diz o vereador, que garante apoio popular à proposta. “Todo comentário que a gente vê é nesse sentido”, afirma.

Como se trata de um Projeto de Indicação, a matéria teria apenas valor de "sugestão" para o Executivo. Para valer como lei, a proposta precisaria ser confirmada com uma mensagem do prefeito Evandro Leitão à Câmara Municipal de Fortaleza. (colaborou Camila Maia, especial para O POVO)