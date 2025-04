Inspetor Alberto é indicado por maus tratos e injúria eleitoral

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

O vereador Inspetor Alberto (PL) foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará nesta quarta-feira, 2, pelos crimes de maus-tratos a animais e injúria eleitoral. A medida segue a conclusão de inquérito policial e foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, que já encaminhou o caso ao Poder Judiciário.

Caso diz respeito a vídeo divulgado na véspera da eleição de 2024 onde o parlamentar aparece praticando maus tratos contra um porco. Nas imagens, Alberto chega a arrastar o animal pelas orelhas, em provocação ao candidato do PT, Evandro Leitão, na disputa. "Leitão vai para a panela", diz o vereador na gravação.

O caso gerou uma série de ações contra o parlamentar, incluindo representação no Conselho de Ética da Câmara Municipal e processo movido pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal na Justiça do Ceará. Neste último caso, o vereador chegou a se defender afirmando que não agiu com intuito de “causar dor ou desprezo” ao animal.

"Na ocasião, ele transferia o animal de um lugar para outro e, durante esse trâmite, aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político que circundava o Município de Fortaleza", diz a defesa do vereador.

A defesa também diz que a acusação não conseguiu "demonstrar satisfatoriamente" quais danos morais teriam sido experimentados no caso e aponta que a condenação poderia promover "enriquecimento ilícito" do órgão.