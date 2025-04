Ivo Gomes volta a cargo na Prefeitura de Fortaleza após mais de vinte anos

Foto: Máximo Moura/Divulgação Ivo Gomes (PSB) é prefeito de Sobral e apoia Izolda Cela (PSB) para eleição 2024

Meses após deixar a Prefeitura de Sobral, o ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) anunciou nesta quinta-feira, 3, retorno ao cargo de procurador do município de Fortaleza. Com isso, o irmão de Cid e Ciro Gomes volta a exercer cargo na Procuradoria Geral do Município após mais de vinte anos “emendando” licenças por conta de cargos eletivos ou de indicações políticas.

“De volta depois de um loooooongo verão!”, brincou o ex-prefeito, que é servidor de carreira da PGM, nas redes sociais.

Ivo deixou a Prefeitura de Sobral no início deste ano após dois mandatos consecutivos no comando do município. Antes disso, o caçula da família Ferreira Gomes já vinha de eleições vitoriosas para deputado estadual do Ceará desde 2002, ano em que o irmão Ciro foi candidato à Presidência da República pela segunda vez.

No meio tempo, Ivo exerceu também uma série de cargos políticos no Governo do Ceará, chegando a assumir tanto a chefia de Gabinete do primeiro governo Cid Gomes quanto a Secretaria das Cidades do governo Camilo Santana (PT).