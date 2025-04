Prefeito de oposição usa nova música do Governo do Ceará nas redes

Foto: Reprodução/Instagram Vídeo com o slogan do Governo do Estado ganhou repercussão nas redes sociais

Pelo visto, nova música do governo Elmano de Freitas (PT) – marcado pela repetição do slogan “não para, não para” – caiu no gosto da classe política do Estado. Na tarde desta quinta-feira, 3, ganhou repercussão nas redes o uso da música pelo prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), uma das principais lideranças da oposição no Estado.

Presidente interino do PSDB Ceará, Pontes publicou vídeo destacando ações da gestão com o uso do jingle, com direito até a edição destacando a frase "não para" por toda a tela. “Aqui é sem parar. Seja de manhã, de tarde ou de noite, no gabinete ou na rua, o trabalho continua”, diz a publicação do prefeito.

"O que é bom tem que ser copiado", brinca o deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT), integrante da base aliada do governo Elmano.

A publicação de Ozires rendeu até comentário do secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira. “Que bom que estamos todos no ritmo do "não para, não para, não para" de Elmano. Rsrsrs", disse o secretário, que cita Ozires e o deputado federal AJ Albuquerque (PP), aliado de Ozires e do Governo do Estado, na publicação.