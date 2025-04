TJCE elege novos membros do TRE-CE; indicados formarão comando da Corte para 2026

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-07-2023: Fachada do TRE. Posse no TRE, Cerimônia de posse do advogado Francisco Érico Carvalho Silveira. sede do TRE-CE no Bairro Luciano Cavalcante. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) elegeu nesta quinta-feira, 3, os desembargadores Maria Iraneide Moura Silva e Emanuel Leite Albuquerque membros efetivos do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), na vaga de desembargador. Ao todo, Maria Iraneide contou com 37 votos dos colegas, enquanto Emanuel teve 36 votos.

Com a decisão, os dois irão compor a próxima gestão da Justiça Eleitoral do Ceará para o período 2025-2027, com um dos dois assumindo a presidência do TRE-CE. Além dos dois, também foram escolhidos como membros suplentes da Corte os desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite, com 46 votos, e Durval Aires Filho, com 40 votos. Gestão será responsável pela organização da eleição de 2026 no Estado.

A eleição ocorreu em formato eletrônico e secreto, com resultado confirmado durante sessão do pleno do TJCE. Votante na eleição, o atual presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, parabenizou os novos integrantes da Corte Eleitoral, destacando dados de sua gestão à frente do órgão.

“Por três anos consecutivos, o TRE-CE tem se destacado nacionalmente em matéria de produtividade e transparência”, disse, destacando a conquista da posição de melhor tribunal do Brasil no Prêmio CNJ de Qualidade, com concessão do selo Excelência em 2024.

Composição do TRE-CE

O TRE-CE é composto por sete membros, sendo dois desembargadores estaduais (presidente e vice-presidente – este acumula a função de corregedor eleitoral); dois juízes estaduais, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; um juiz federal, escolhido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região; e dois juristas (classe de advogados). Tem ainda a atuação de um procurador regional eleitoral.

Atualmente, o presidente é o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos e o vice-presidente e corregedor é o desembargador Francisco Gladyson Pontes, tendo como suplentes os desembargadores Emanuel Leite Albuquerque e Maria Iraneide Moura Silva, respectivamente. No dia 8 de abril, o Pleno do TRE-CE vota para eleger a próxima Presidência e Vice-Presidência, durante sessão plenária. (com informações do TRE-CE)