Élcio renuncia formalmente da presidência do PSDB-CE; Ozires é efetivado

Foto: Divulgação/PSDB Ceará Ozires Pontes já exercia a presidência do PSDB Ceará desde o início de fevereiro

O ex-vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, encaminhou nesta sexta-feira, 4, sua renúncia formal da presidência do PSDB Ceará. Com a decisão, o prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), foi oficializado como dirigente do partido no Estado.

Ozires já exercia interinamente a presidência do PSDB desde fevereiro deste ano, quando Élcio se afastou da função devido a compromissos profissionais assumidos em São Paulo. Desde o início do ano, o ex-vice-prefeito é coordenador de um dos projetos do Insper.

Com a mudança, Pontes assumiu oficialmente o comando dos 25 diretórios municipais tucanos no Ceará, além de 54 comissões provisórias. Na posse, ele destacou meta de expandir a presença da sigla e preparar o partido para as eleições de 2026.

“Considero que o PSDB precisa virar a chave e entrar em um novo momento. É fundamental renovar a sigla e isso será feito por meio da busca de lideranças que compartilhem nossa visão de um Ceará grandioso”, declarou Ozires.



Ozires Pontes foi eleito pela primeira vez para cargo público em 2024, ao vencer a disputa pela Prefeitura de Massapê. Antes, ele ocupou a Secretaria de Esporte e Lazer da gestão José Sarto (PDT) em Fortaleza. Na eleição do ano passado, o PSDB elegeu dois prefeitos no Ceará, com Ozires e Roberto Filho, em Iguatu.