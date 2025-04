Aliados de Camilo lançam Antônio Carlos para PT Fortaleza neste sábado

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Aglaylson em comissão e movimentação dos Vereadores na Primeira Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Fortaleza para votar o fim da Taxa do Lixo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Campo Popular, nova corrente em formação do PT Ceará que reúne filiados mais próximos do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT), irá lançar neste sábado, 12, candidatura do ex-deputado Antônio Carlos (PT) para a presidência do PT Fortaleza.

A informação foi confirmada nesta terça-feira, 8, pelo vereador Aglaylson Figueiredo (PT), vice-líder do governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal. Segundo ele, candidatura do ex-deputado será confirmada em evento marcado para às 8h30min no ginásio poliesportivo da Parangaba, em Fortaleza.

Na ocasião, será oficializada também a criação do Campo Popular dentro da estrutura interna do PT cearense. O grupo reúne diversas lideranças eleitas do Estado, como os deputados estaduais Missias do MST (PT), Acrísio Sena (PT) e Guilherme Sampaio (PT), além do deputado federal José Airton Cirilo (PT).

“A expectativa é que a gente possa reunir o maior número possível de militantes do PT, para que a gente possa fazer o debate. Nós temos como eixo o fortalecimento dos governos Lula, Elmano e Evandro Leitão que, nessa semana, por coincidência completa cem dias. E, para nós, nada melhor que a gente estar reunindo a militância, fazendo esse debate”, diz.

Ex-deputado estadual, Antônio Carlos possui trajetória curiosa no parlamento cearense. Eleito como indicado direto de Luizianne Lins (PT) na eleição de 2010, o parlamentar era do grupo mais próximo da então prefeita de Fortaleza, mas chegou a ocupar a liderança do governo Cid Gomes (PSB) na Assembleia. Depois, acabou se afastando do grupo da deputada. (com informações de Camila Maia, especial para O POVO)