Bolsonaro vem a Fortaleza neste fim de semana – mas só de passagem

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-08-2024: Ato de campanha (carreata) com André Fernandes. Presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Jair Bolsonaro (PL) deverá fazer rápida passagem por Fortaleza neste sábado, 12, em meio a uma série de compromissos do PL no Rio Grande do Norte. O ex-presidente, no entanto, não deverá ter agenda política em terras cearenses, apenas embarcando em outro voo com destino a Brasília.

Segundo aliados de Bolsonaro, passagem deve ocorrer apenas por “questões de logística”. Como o ex-presidente terá agendas também no Interior do Rio Grande do Norte, o aeroporto de Fortaleza acaba sendo o ponto mais próximo para a conexão.

O PL do Ceará, no entanto, já planeja nova passagem de Bolsonaro pelo Estado. Desde o início deste ano, o partido vem realizando caravanas por diversas regiões do país de olho em fortalecer candidaturas para a eleição de 2026.