Exército celebra 299 anos de Fortaleza em local que foi "berço" da cidade

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo CORAL cantou o hino da Cidadecoral formado por alunos do Colégio Militar de Fortaleza

A 10ª Região Militar (10ª RM) do Exército Brasileiro realiza nesta quinta-feira, 10, cerimônia de homenagem em alusão aos 299 anos da cidade de Fortaleza. Evento ocorre às 17h na Praça dos Canhões em frente ao Quartel-General da 10ª RM, no Centro de Fortaleza, e deve contar com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT).

Na prática, o evento tem significado especial por ocorrer no local onde o primeiro povoamento da capital cearense surgiu, nos arredores do antigo Forte Schoonenborch, atualmente Fortaleza Nossa Senhora da Assunção. O ato terá apresentação da Banda de Música da 10ª RM e do Coral do Colégio Militar de Fortaleza (CMF).

A cerimônia será uma das principais agendas públicas alusivas ao aniversário de Fortaleza, que é comemorado oficialmente em 13 de abril. Nota do Exército Brasileiro destaca “ligação umbilical” entre Fortaleza e a fortificação militar. Evento semelhante foi realizado pela primeira vez no ano passado.

Confira nota da 10ª RM sobre relação entre o antigo Forte Schoonenborch e os 299 anos de Fortaleza:

Essa história começou em 1649, quando Matias Beck, Comandante da Expedição Militar holandesa, aportou na enseada do Mucuripe e escolheu uma colina para a construção de um forte. Era feito de madeira e foi batizado de Forte Schoonenborch, tendo sido uma construção fundamental para o início do desenvolvimento urbano da futura capital do Ceará.

Em 1654, Matias Beck foi obrigado a entregar o forte aos portugueses. O Capitão-Mor Álvaro de Azevedo Barreto mudou o nome para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ao redor dessa fortificação, surge um núcleo populacional, que, em 13 de abril de 1726, foi elevado à categoria de vila. A cidade se chamou, inicialmente, Vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção.

Em 1823, o Imperador Dom Pedro I elevou a vila à categoria de cidade, recebendo a denominação de Cidade de Fortaleza de Nova Bragança; depois, Cidade de Fortaleza do Ceará; Cidade de Fortaleza; e, finalmente, Fortaleza.