Grupo de RC está "empolgado" por filiação no União Brasil, diz Wagner

O ex-deputado Capitão Wagner (União) disse nesta terça-feira, 8, esperar uma resposta positiva do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) sobre possível filiação dele a um dos partidos da federação União Brasil/PP, atualmente em formação em Brasília. Neste sentido, Wagner destaca que o convite já foi bem recebido por aliados do pedetista na Alece.

“Ele (Roberto Cláudio) conversou com o União, com o PP, com os aliados dele, o grupo dele na Assembleia está muito empolgado, porque sabem que a gente vai ter tempo de TV, vai ter estrutura, o discurso deles já está muito próximo ao dos membros do União na Assembleia. Então, acho que nos próximos meses, nesse semestre ainda, teremos uma resposta, e acredito que ela vai ser positiva”, diz Wagner.

Convite de Wagner pela filiação de Roberto Cláudio foi oficializado pelo ex-deputado ainda em novembro do ano passado, logo após o 2º turno da eleição em Fortaleza. O pedetista, no entanto, ainda avalia permanência no PDT, sigla que vem se aproximando de gestões petistas no Ceará, principalmente na Prefeitura de Fortaleza.

“Roberto disputou a eleição para governador em 2022 mas, por conta da polarização, acabou não tendo ali um bom resultado. Mas tem conteúdo, tem condição de disputar”, diz Wagner, que chegou a disputar contra Roberto Cláudio naquele ano, em eleição que terminou com vitória de Elmano de Freitas (PT), muito atrelado ao presidente Lula (PT), no 1º turno.



