Alece aprova gestão de aeroportos do Estado pela Secretaria do Turismo

Foto: Divulgação Fluxo no Aeroporto de Jericoacoara aumenta em 19,29%

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira, 9, mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que transfere da Superintendência de Obras Públicas (SOP) para a Secretaria do Turismo (Setur) a gestão de aeroportos administrados pelo Estado do Ceará.

Atualmente, são mantidos pelo Estado do Ceará diversos aeroportos do Interior do Ceará, como os de Jericoacoara, Canoa Quebrada, Sobral, Iguatu, São Benedito, Crateús e Tauá, entre outros.

Na prática, lei transfere entre as duas práticas a competência de "construir, manter, explorar, administrar e conservar aeroportos e campos de pouso" do Estado, incluindo a capacidade de formação de contratos e parcerias para esses serviços.

Segundo o governador, a ideia é "fortalecer a gestão dos referidos equipamentos, concentrando e especializando o tratamento da matéria na Secretaria do Turismo, diante do grande potencial que possuam para alavancar o turismo no Ceará”.

A mudança, que aditiva orçamento e prerrogativas da Setur, foi enviada à Assembleia Legislativa poucos meses após o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) assumir o comando da área do Turismo no Ceará.