Primeira-dama Lia de Freitas recebe medalha da Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: André Lima/Divulgação/CMFor Lia de Freitas recebeu a Medalha Boticário Ferreira, mais alta honraria do Legislativo

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou nesta terça-feira, 8, cerimônia de entrega da Medalha Boticário Ferreira, maior honraria do Legislativo da Capital, para a primeira-dama do Estado do Ceará, Lia de Freitas. Homenagem cita “desempenho e dedicação” de Lia “nos serviços prestados à sociedade de Fortaleza, em especial, pelo serviço público”.

“Hoje é um dia feliz por estar recebendo essa amiga, essa pessoa espetacular, que tem o desejo de servir, uma pessoa religiosa, enfim, uma pessoa fantástica. Hoje é muito merecido pela pessoa que ela é”, disse o presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), que destacou participação da primeira-dama em ações sociais do Estado.

“Conheço de perto o trabalho da primeira-dama. Hoje é um dia feliz e essa homenagem é mais que merecida. Importante também salientar que a cidade de Fortaleza é a mais beneficiada (por essas ações). Acompanhei de perto a questão das cozinhas comunitárias, desde o seu nascimento, do Ceará Sem Fome e do Cartão Mais Infância”, diz Couto.

Autor do projeto concedendo a homenagem, o vereador Aglaylson (PT) também falou do Ceará Sem Fome para justificar a iniciativa. “Não é só por ser a primeira-dama do Estado, mas pela competência e o compromisso com o social. Fazer a gestão de um programa desse, que eu tive o prazer de compartilhar com ela quando estive no governo, garantir que mais de 50 mil refeições chegassem até a mesa do povo cearense”, afirma.

Homenageada, Lia de Freitas agradeceu a deferência, destacou importância de programas sociais do Estado e relembrou oito anos de atuação, como assessora parlamentar de mandatos do PT, na Câmara Municipal de Fortaleza. Participaram do evento a vice-governadora Jade Romero (MDB), a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e uma série de outras autoridades do Estado.