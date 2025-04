Chiquinho diz ter “condições de honrar” possível indicação ao Senado por Camilo e Elmano

Foto: Divulgação/Assessoria Chiquinho Feitosa O ex-senador se reuniu em Brasília com o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP)

O ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira, 10, ter “condições de honrar” uma possível indicação sua ao Senado por parte do governo Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“Eu estou preparado e muito focado para essa missão. Tenho ouvido as bases, conversado com lideranças e acredito que temos condição de honrar uma possível indicação do governo e de Camilo para essa disputa”, diz o ex-senador, que destaca ter confiança na capacidade do ministro da Educação em “conduzir esses processos com maestria”.

Nesta semana, Chiquinho se reuniu com o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), em Brasília. Na ocasião, destacaram que o Ceará será “prioridade” nos planos da sigla em ampliar bancadas na Câmara e Senado. “Fomos um dos Estados onde o partido mais cresceu nas eleições de 2024. Esperamos repetir isso em 2026”, diz.

Chiquinho Feitosa também diz reconhecer a existência de “muitos postulantes” à indicação governista para as vagas do Senado em 2026. “Isso faz parte da democracia. Não tem nada de errado nisso. A verdade é que o grupo governista está forte, se consolida a cada nova eleição e isso estimula essa disputa, que até certo ponto é sadia, pois é pautada sempre no respeito”, afirma.

“Não acredito que isso venha a provocar rachas internos no grupo, até porque já estamos ligados em tantas frentes. A ideia é seguir trabalhando e nunca perder o foco do que nos trouxe até aqui. Nosso principal objetivo é ouvir os cearenses e buscar soluções para os problemas”, conclui o ex-senador. (colaborou Camila Maia, especial para O POVO)



