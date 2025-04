Luizianne defende Glauber Braga de ação no Conselho de Ética: "Um absurdo"

Foto: Thays Maria Salles Luizianne Lins é lançada pré-candidata à senadora pelo Campo de Esquerda do PT

A deputada Luizianne Lins (PT) acompanhou nesta quarta-feira, 10, sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que aprovou a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), acusado de ter expulsado da Câmara, em abril do ano passado, um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) que direcionou insultos à mãe do deputado.

“Foi um absurdo o que aconteceu, nós tivemos aí um processo extremamente de rolo compressor, onde o deputado Glauber, que nós sabemos da correção, sabemos do espírito de luta, sabemos do compromisso dele, foi cassado por amplíssima maioria dos votos na Comissão de Ética”, diz Luizianne em vídeo divulgado nas redes.

Na mensagem, a deputada declarou apoio ao deputado e afirmou que deve acompanhar novas etapas do processo de cassação, que ainda precisará passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. “Vamos lutar para que a Câmara reconheça o direito do Glauber de permanecer em seu mandato, dado pelo povo do Rio de Janeiro”, diz.

Em entrevista recente ao O POVO News, Glauber afirmou ser vítima de perseguição política, em ação que estaria sendo orquestrada pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Sobre o episódio de agressão, o deputado alega ter agido em defesa da honra da mãe, após reiteradas provocações do militante do MBL.

Ele destaca que diversos outros casos de violência não receberam punições no mesmo grau de gravidade. Ontem mesmo, na quarta-feira, 9, o deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA) foi acusado de nova agressão contra um militante dentro das dependências da Câmara dos Deputados.