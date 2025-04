Volta de Hospital da PM não reduzirá leitos da unidade no SUS, dizem secretários

Foto: Matheus Souza Perspectiva de mudança no atendimento do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, antigo Hospital da Polícia Militar, tem causado protestos

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) afirmou ontem que planos de "devolver" o Hospital José Martiniano de Alencar para a Polícia Militar não causarão fechamento ou redução de serviços para a população em geral no Sistema Único de Saúde (SUS). A informação diverge do que era inicialmente anunciado pelo governo Elmano de Freitas (PT), que sinalizava transição do hospital para atendimento exclusivo de agentes.

Em reunião do Comitê Estadual da Saúde de 4 de fevereiro, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) afirmou que "todos os serviços prestados pela unidade" continuariam, mas com "remanejamento" para "outras instituições". Nesta quinta-feira, no entanto, a Sesa reforçou que todos os 80 leitos da unidade continuarão com atendimento geral.

Qualificação

A nova iniciativa, no entanto, irá readequar o hospital para oferecer "atendimento especializado" aos militares, sobretudo em questões de emergência. Gestão da unidade também passará para a PMCE.

Fake news

Nesta quinta-feira, os secretários Chagas Vieira (Casa Civil) e Tânia Mara (Saúde) divulgaram vídeo nas redes desmentindo boatos de que a unidade seria desativada pelo Estado. "É mais uma fake news", diz Chagas.

Justiça

"O que o governador Elmano está fazendo é, reconhecendo o trabalho das nossas forças de segurança, desses guerreiros que arriscam a vida para proteger a população, é para que eles possam ter um tratamento específico", continua.

Manifestação

Nesta sexta-feira, 11, servidores da saúde e pacientes da unidade deverão realizar manifestação em frente ao hospital contra mudanças na unidade. Ato semelhante ocorreu em junho do ano passado.

No páreo

O ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) disse ontem ter "condições de honrar" uma possível indicação sua ao Senado por parte do governo Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Missão 2026

Nesta semana, Chiquinho se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, em Brasília. Na ocasião, destacaram que o Ceará será "prioridade" nos planos da sigla em ampliar bancadas na Câmara e Senado.

Foto: Divulgação/CMFor / Aurélio Alves/O POVO A vereadora Adriana Geronimo (Psol) e o vereador Julierme Sena (PL) tiveram um forte bate-boca na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

Sessão suspensa após embate

A Câmara Municipal foi palco para um bate-boca entre vereadores do PL e do Psol na sessão de ontem. O embate começou após Julierme Sena (PL) chamar fala da colega Adriana Gerônimo de "estúpida". Por conta da discussão, sessão foi suspensa.

Ofensa

"Eu não ia nem encaminhar voto pelo PL, mas vou contrapor a fala estúpida da vereadora do Psol", disse o vereador, que fez críticas contra o Psol, partido de Gerônimo. "Estúpido é você, querido", rebateu a vereadora.

Articulação

Com o embate, o vereador Leo Couto (PSB) suspendeu a sessão. Embate acabou roubando holofotes de boa parte da manhã para a base de Evandro Leitão (PT) na Casa, com diversos discursos destacando ações dos 100 dias da gestão.

Ceneged

A Ceneged completa 20 anos e será homenageada em sessão solene na Alece na próxima terça-feira, 15. /// Fundada no Ceará, a Ceneged tem hoje cinco mil colaboradores e figura como uma das maiores empresas de energia do Brasil, oferecendo serviços diversos para concessionárias como Enel, Energia, Neoenergia e Light.