Congresso LiArb reúne grandes nomes para debater Direito Empresarial em abril

A Liga de Arbitragem da Universidade Federal do Ceará promove a II Edição do Congresso LiArb de Arbitragem, Direito Empresarial e Contratual nos dias 24 e 25 de abril. Realizada na Faculdade de Direito da UFC (Fadir), a edição conta com oito novos painéis envolvendo os temas mais debatidos da Arbitragem e do Direito Empresarial e Contratual.

O evento conta com cerca de 29 especialistas para participação em workshops e palestras nos dois dias de congresso.

No dia 23 de abril, às 9 horas, ocorrerá o pré-evento, no qual será ofertado o workshop “Introdução à Arbitragem - OAB CE”, com o palestrante Olavo Alves Ferreira. Já no primeiro dia, 24, será feita uma homenagem ao professor Francisco José Cahali, com palestra do agraciado logo em seguida.

A segunda edição do congresso também contemplará palestras de Atualidades da Arbitragem, Mercado de Capitais, Direito Empresarial da Descarbonização, Imparcialidade do Árbitro, Direito Societário e mais.

Confira programação completa:

Dia 24/04/2025:

Homenagem ao Professor Francisco José Cahali e palestra do homenageado

Atualidades da Arbitragem: Eleonora Coelho (SP)

Dante Parente (AGU)

Mariana Pinto (SP)

Gustavo Kulesza (SP)

Recuperação de Empresas e Falências: Marcelo Sacramone (SP)

Roberto Lincoln (CE)

Abimael Carvalho (CE)

João Pedro Scalzilli (RS)

Mercado de Capitais: Guilherme Setoguti (SP)

Bruno Barreto (CE)

Francisco Satiro (SP)

Marina Copola (Rio)

Descarbonização no Direito Empresarial: Fábio Ulhoa Coelho (SP)



Dia 25/04/2025:

Dispute Boards: Maria Roseli Cândido (SP/PB)

Maria Juliana Candal Poli (RS)

Fátima Bonassa (SP)

Luis Vale (AL)

Imparcialidade do Árbitro: Carlos Stefen Elias (SP)

Sérgio Mannheimer (Rio)

Marcelo Guedes Nunes (SP)

Mariana Martins Costa (SP)

Direito Societário: Marlon Tomazette (DF)

Henrique Arake (DF)

Igor Martins (CE)

Sérgio Campinho (Rio)

Reforma do Código Civil: Tatiana Sister (SP)

Judith Martins-Costa (RS)

José Faleiros Júnior (MG)

Ana Frazão (DF)



Serviço

Dias: 24 e 25 de abril de 2025

Local: Faculdade de Direito da UFC - Rua Meton de Alencar, S/n Centro, Fortaleza, CE

Contato: @liarbacademy

por Camila Maia, especial para O POVO