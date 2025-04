Antigo ponto da Padaria Espiritual será "reinaugurado" em Fortaleza

Foto: Joao Filho Tavares Praça da Academia Cearense de Letras (ACL) está em reforma

A Academia Cearense de Letras (ACL) inaugura em 26 de abril (um sábado) o novo anexo no Centro de Fortaleza onde funcionará uma réplica do histórico Café Java, antigo ponto de encontro dos membros da Padaria Espiritual. Completando a reconstituição do espaço, será inaugurada também uma reforma dos jardins do Palácio da Luz.

Totalmente abertas ao público, as inaugurações ocorrem na sede da ACL, na rua Sena Madureira, 760, próximo à Praça dos Leões. Além das restaurações, a Academia também irá promover a “recriação” da Padaria Espiritual, que será formada por vinte estudantes da rede pública de ensino que foram selecionados em um concurso da entidade.

“A iniciativa visa não apenas homenagear o movimento literário fundado em 1892, mas também incentivar novas gerações a mergulharem no universo das letras, da cultura e da cidadania”, destaca a ACL. Evento de inauguração ocorre a partir das 11h de 26 de abril e contará com a presença do prefeito Evandro Leitão.

A Padaria Espiritual foi um movimento artístico e literário que surgiu no Centro de Fortaleza em maio de 1892, reunindo diversos escritores, pintores e músicos. Entre integrantes de destaque, estão Antônio Sales, Lívio Barreto e Temístocles Machado, que iniciaram a publicação do jornal O Pão.



A restauração dos espaços iniciou em janeiro do ano passado, em parceria assinada pelo então prefeito José Sarto (PDT) com o presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante.