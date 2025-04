Bancada do PDT quer indicar secretário na gestão Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES PDT de olho na indicação de um dos oito vereadores da bancada para o primeiro escalão da gestão Evandro Leitão (PT)

Tem crescido nos bastidores da política local articulações de olho na indicação de um dos oito vereadores da bancada do PDT para o primeiro escalão da gestão Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza. Defendida abertamente por parte da bancada, a tomada do espaço "selaria" de vez a aproximação do pedetismo da Capital com Evandro e abriria espaço para posse de suplentes no Legislativo. Na eleição do ano passado, apenas dois dos oito vereadores do partido - Adail Júnior e Luciano Girão - apoiaram o petista no 2º turno da eleição contra André Fernandes (PL). Desde o início do governo, no entanto, outros quatro se aproximaram da gestão, com Jânio Henrique (PDT) em negociações avançadas para também oficializar postura de base do prefeito.

Pedetistas

Atualmente, o PDT já ocupa espaço na gestão Evandro Leitão, com indicação de Francisco Ibiapina, chancelada pelo deputado federal André Figueiredo (PDT), para o comando da Regional 7 da Prefeitura.

Moral alta

Segundo a coluna apurou, uma nova indicação pedetista pode ocorrer nos próximos dias, desta vez de um vereador da sigla. Além disso, a bancada também estuda fazer "rodízio" de licenças para abrir espaço para suplentes.

UFC Inova

A Universidade Federal do Ceará lança nesta segunda-feira, 14, a UFC Inova, agência de inovação que busca transformar o conhecimento acadêmico em soluções inovadoras para a sociedade e fomentar a criação de negócios.

Na reitoria

Evento de lançamento da agência de inovação é comandado hoje pelo reitor Custódio Almeida, às 17h, no auditório da reitoria da UFC. A cerimônia também será transmitida ao vivo pelo canal da UFCTV no Youtube.

Faixas de ônibus

Começa a se acumular na Câmara Municipal de Fortaleza uma série de projetos de lei que buscam alterar o regime de funcionamento de faixas exclusivas para transporte coletivo em ruas da Capital.

Na mira

Após projeto de Benigno Júnior (PSD) propondo o funcionamento de faixas apenas em horários de pico, agora tramita proposta de Estrela Barros (PSD) liberando motoristas de aplicativos, como Uber e 99, para usarem as faixas.

Candidatura do deputado Moses Rodrigues (União) ao Senado ganhou novo peso entre nomes da oposição Crédito: AURÉLIO ALVES

Moses candidato é para valer?

Antes vista como "balão-de-ensaio" sem muita chance de sair do papel, possível candidatura do deputado Moses Rodrigues (União) ao Senado ganhou nas últimas semanas novo peso entre nomes da oposição.

Na paz

Em conversa com O POVO, diversos líderes do grupo afirmaram que Moses têm de fato se colocado como candidato. O deputado, no entanto, só entraria na disputa em caso de uma chapa consensual entre siglas de oposição.

Pré-disputa

Além de Alcides Fernandes (PL), já "lançado" candidato por Jair Bolsonaro (PL), também já mostrou interesse na vaga a vereadora Priscila Costa (PL), que colocou o próprio nome à disposição do partido.

Horizontais_

Alô, prefeito: moradores do entorno de uma praça com ecoponto localizada entre as ruas Jucá e do Mangue, no São João do Tauape, reclamam de falta de iluminação no local. /// Praça foi construída na gestão passada, que fez "meio serviço" e não instalou equipamentos de iluminação no equipamento. Custa pouco resolver.