Elmano diz que grupo de Guimarães "tem maioria" no PT Ceará

Foto: João Filho Tavares NOVO campo do partido reúne aliados do governador



O governador Elmano de Freitas (PT) fez reconhecimento público nesta segunda-feira, 14, de que o Campo Democrático, corrente comandada pelo deputado José Guimarães (PT) no PT do Ceará, possui hoje maioria nas discussões internas do partido. Na ocasião, o governador também elogiou três nomes indicados pelo grupo à presidência local da sigla.

“A gente tem que considerar qual é a realidade que o partido tem. E, posso estar errado, mas a princípio o Campo Democrático tem uma maioria no PT estadual. Então, acho normal que o Campo Democrático apresente nomes para discutir qual é o nome ideal, que atende a todos nós”, disse Elmano, durante visita à sede do Grupo de Comunicação O POVO.

Neste sentido, Elmano destacou boa relação com o atual presidente do PT-CE, Antônio Conin, e destacou possuir trânsito semelhante com os três nomes apontados pelo grupo e Guimarães – Inácio Mariano (atual superintendente da Ematerce), Vladyson Viana (atual secretário do Trabalho) e Felipe Pinheiro (atual prefeito de Itapipoca).

“A relação que tenho hoje com o Conin na presidência do PT Ceará, se melhorar estraga. É excelente. E o Campo Democrático apresentou três nomes, e deles o Inácio e o Vladyson eu gosto tanto que eles estão na minha equipe de governo. E o Felipe é um companheiro histórico nosso, são todos companheiros muito valorosos”, afirma.