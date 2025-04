Elmano: PEC da Segurança é "louvável", mas não inclui temas essenciais

Foto: JÚLIO CAESAR Governador Elmano de Freitas confirmou viagem à China

O governador Elmano de Freitas (PT) defendeu ontem que o governo Lula (PT) puxe um debate em Brasília pela revisão de normas de progressão de pena e de combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Apontando a ausência dessas medidas na PEC da Segurança, atualmente em tramitação no Congresso, o petista destacou os pontos como "essenciais" para o enfrentamento do crime no País.

"A opinião dos governadores é de que a PEC, por mais louvável que seja, enfrenta pouco esses temas, e os governadores tinham mais interesse nesses outros pontos. Inclusive eu, eu tenho mais interesse no tema de lavagem de dinheiro, na lei de progressão de regime de pena", diz. "Espero que nós possamos aprofundar, em algum momento, para discutir esses temas", continua.

Elmano defende que o governo debata, entre outros pontos, alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro, assim como uma reestruturação para fortalecer o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Neste sentido, o governador destaca iniciativas do crime organizado no sentido de tentar "legalizar" suas operações, seja com empresas de fachada ou até prestação de serviços básicos, como internet e postos de combustíveis.

Elmano também defende o endurecimento na progressão de pena para condenados por crimes graves. "Não podemos conviver com pessoas que têm cinco, seis homicídios e permanecem soltas", disse, em reunião no ano passado.

Em visita ao O POVO, o governador também afirmou que o Hospital José Martiniano de Alencar voltará para a gestão da PM-CE, mas irá "conciliar" atendimento especializado com tratamento ao público em geral, sem perdas no SUS.

A Academia Cearense de Letras (ACL) inaugura em 26 de abril (um sábado) novo anexo no Centro onde funcionará uma réplica do histórico Café Java, antigo ponto de encontro dos membros da Padaria Espiritual.

Além da restauração, a Academia também irá promover a "recriação" da Padaria Espiritual, que será formada por vinte estudantes da rede pública de ensino que foram selecionados em um concurso da entidade.

Aliados assinam anistia

A oposição ao governo Lula (PT) protocolou nesta segunda-feira, 14, projeto na Câmara dos Deputados que cobra "rito acelerado" para o PL da Anistia. Ao todo, proposta reuniu 262 assinaturas, incluindo adesões de oito deputados federais do Ceará.

Deputado federal e presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão

Ao todo, assinam a proposta os cearenses Luiz Gastão (PSD - foto), Dayany do Capitão (União), André Fernandes (PL), Dr. Jaziel (PL), Danilo Forte (União), Matheus Noronha (PL), Moses Rodrigues (União), AJ Albuquerque (PP).

Desta relação, chamam a atenção assinaturas dos aliados AJ Albuquerque, filho do secretário Zezinho Albuquerque (Cidades), e de Luiz Gastão (PSD), presidente do PSD Fortaleza, sigla aliada de primeira hora de Evandro (PT).

Cid Gomes (PSB) reagiu com pouco entusiasmo ao ser indagado, na semana passada, sobre gestão do opositor Oscar Rodrigues (União) na Prefeitura de Sobral, na região Norte. /// Questionado sobre os primeiros cem dias de governo do prefeito, Cid disse não ver "nada para destacar". "Nem contra nem a favor", completa.