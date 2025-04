"Nada para destacar, nem contra nem a favor", diz Cid sobre gestão Oscar em Sobral

Foto: Reprodução/Instagram: Oscar Rodrigues / Aurélio Alves/O POVO O prefeito Oscar Rodrigues (União) criticou e mandou recados para Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) reagiu com pouco entusiasmo ao ser indagado, na semana passada, sobre gestão do opositor Oscar Rodrigues (União) na Prefeitura de Sobral, na região Norte do Ceará. Questionado sobre os primeiros cem dias de governo do prefeito, Cid disse não ver “nada para destacar”.

“Sinceramente eu não vejo nada que possa destacar, nem contra e nem a favor”, disse Cid Gomes na segunda-feira da semana passada, 7, ao participar de cerimônia de comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado.

Eleito no ano passado, Oscar chegou ao comando da Prefeitura de Sobral após disputa contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que era apoiada por Cid e pelo irmão do senador, o ex-prefeito Ivo Gomes (PSB). Antes, grupo da família Ferreira Gomes já havia derrotado Oscar e o filho dele, o deputado Moses Rodrigues (União), em outras disputas.