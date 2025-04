Procuradoria apresenta parecer sobre caso Inspetor Alberto nesta semana

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

Presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Professor Enilson (Cidadania) diz esperar para até esta quinta-feira, 17, parecer da Procuradoria da Casa avaliando se o vereador Inspetor Alberto (PL) pode responder ao grupo por representações apresentadas na legislatura passada.

Segundo Enilson, existem hoje seis representações contra o vereador no Legislativo, quase todas referentes a um vídeo – divulgado no ano passado – onde Alberto aparece praticando maus tratos contra um porco. Vereadores discordam, no entanto, se o parlamentar pode responder na atual legislatura pelo episódio, uma vez que ele ocorreu no mandato passado.

Sem consenso, o caso foi encaminhado à Procuradoria da Câmara Municipal para análise técnica. “Acredito que até amanhã, ou no máximo até quinta-feira, caso não seja ponto facultativo, eu esteja com o parecer da procuradoria em mãos. Se for positivo, acredito que na semana que vem, após o feriado, a gente já marque a primeira reunião”, diz Enilson.

“Marcando essa reunião, eu já vou escolher os relatores de cada representação e, a partir daí, aguardar os pareceres”, diz ainda o vereador. Atualmente, tramitam representações referentes ao caso de maus tratos apresentadas tanto pelas bancadas do PT e do Psol na Casa, quanto pelo deputado Célio Studart (PSD) e por órgãos da sociedade civil. Em todas, é pedida a cassação do mandato do vereador.

No início de abril, o vereador chegou a ser indiciado pela Polícia Civil no caso pelo crime de maus tratos. Caso ainda aguarda julgamento. Há ainda uma sexta ação contra Alberto no Conselho de Ética, envolvendo fala dele na tribuna da Câmara associando o Partido dos Trabalhadores (PT) a facções criminosas. Este último caso foi alvo de representação apresentada pela líder do partido na Casa, Mari Lacerda (PT). (colaborou Camila Maia, especial para O POVO)