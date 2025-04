Suplente do PDT assume vaga na Câmara Municipal em 1º de maio, diz Adail

Foto: João Filho Tavares ADAIL Junior (PDT) é vereador de Fortaleza e compõe a base do prefeito José Sarto (PDT)

Vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Adail Júnior (PDT) confirmou nesta terça-feira, 15, que o suplente Raimundo Filho (PDT) irá tomar posse como vereador de Fortaleza a partir de 1º de maio. A posse ocorre no momento em que o partido articula a indicação de um dos parlamentares da bancada para a gestão Evandro Leitão (PT).

A posse de Raimundo, no entanto, estaria “garantida” ainda que a indicação não seja confirmada neste momento pelo prefeito. Neste sentido, Adail afirma que uma série de vereadores do partido já teriam se “colocado à disposição” para um rodízio de licenças que permitiria a posse do pedetista, que obteve 10.255 votos na eleição de 2024

“Independente se vai ser por alguém assumir um cargo, ou que peça licença. A chegada do Raimundo Filho já está certa para todos nós”, diz o vereador. “Não há definição, mas já temos dois vereadores aí que estão se colocando à disposição, até o final da semana a gente vai decidir quem vai tirar essa licença de quatro meses”, continua Adail.

Neste sentido, o vereador afirma que a bancada do partido irá se reunir mais uma vez nesta semana com o presidente da sigla, deputado André Figueiredo (PDT), para definir como funcionará o “rodízio” de licenças dos parlamentares. Ele não descarta, no entanto, que algum dos vereadores possa ser indicado em breve para a equipe de Evandro, o que também abriria espaço para posse de um dos suplentes do partido.

“O governo municipal do Evandro está abrindo sim conversa, espaço, e tenho certeza que até o final desse mês nós vamos ter esse encaminhamento sobre a chegada de mais um vereador pedetista na Casa”, destaca Adail Júnior. (colaborou Camila Maia)