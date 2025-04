Evandro pede até R$ 1,6 bi em créditos para reestruturar dívida e alavancar obras

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.04.2025: Evandro Leitão, Prefeito de Fortaleza fala dos seus 100 dias de gestão na capital cearense . (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta semana à Câmara Municipal de Fortaleza quatro projetos de lei autorizando a contratação de operações de crédito - entre empréstimos e financiamentos - em até R$ 1,6 bilhão com bancos nacionais e internacionais. Na maior operação financeira feita pelo gestor desde que assumiu o governo, Evandro justifica os recursos como forma de "reestruturar" dívida pública da Prefeitura de Fortaleza, mas também para alavancar obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. O principal pedido de crédito, em 28,2 bilhões de ienes japoneses (cerca de R$ 1,1 bilhão), é feito junto ao Banco Mundial de olho em reduzir o crescimento de desembolsos do serviço da dívida interna da Prefeitura de Fortaleza.

"Inviável"

Citando situação negativa das contas municipais herdada da gestão José Sarto (PDT), Evandro destaca crescimento anual de 34,72%, entre 2021 e 2025, em pagamentos para atender serviços da dívida muncipal.

Renegociação

"Toma-se imprescindível que o município de Fortaleza adote as medidas cabíveis para assegurar que o serviço da dívida não comprometa o fluxo de caixa no curto prazo, tampouco seus indicadores fiscais", diz Evandro.

Leia mais Gestão Evandro reformula Orçamento Participativo com fóruns de consulta popular nos bairros

Primeira LDO da gestão Evandro tem previsão orçamentária de R$ 15,7 bilhões para 2026

Reajuste dos servidores: sindicatos pressionam e Evandro pode abrir nova rodada de negociação Sobre o assunto Gestão Evandro reformula Orçamento Participativo com fóruns de consulta popular nos bairros

Primeira LDO da gestão Evandro tem previsão orçamentária de R$ 15,7 bilhões para 2026

Reajuste dos servidores: sindicatos pressionam e Evandro pode abrir nova rodada de negociação

Obras viárias

Outras ações incluem uma operação em R$ 250 milhões com o Banco do Brasil e outra em R$ 150 milhões com a Caixa Econômica para "obras em infraestrutura urbana, viária e reforma de equipamentos públicos".

Túnel

Quarto financiamento é de R$ 51,3 milhões junto à Caixa Econômica Federal, no programa PAC Mobilidade Urbana Grandes e Médias Cidades, para a construção do túnel entre as avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi.

Memória

Três anos após a despedida de Tarcísio Sardinha (foto) e Luizinho Duarte, não se sabe de projeto do Estado ou da Prefeitura para memória, acervo, gravações, exposições ou outras ações de difusão da obra desses grandes mestres.

Memória II

A sociedade civil está produzindo shows e um disco, por conta própria. Vale lembrar que tramita hoje na Alece proposta que garante repasse de 90% do couvert artístico para artistas, batizada Lei Tarcísio Sardinha.

Duas vagas e nove candidatos

Já são nove os pré-candidatos do bloco governista de olho em uma das duas vagas para o Senado em 2026 pelo Ceará. Para alguns políticos, "lotação" de candidatos parece proposital, de olho em deixar claro que não existem "certezas" para a chapa.

No páreo

Hoje estão no páreo pela vaga Cid Gomes (PSB), embora o próprio senador venha dizendo que não deve disputar reeleição, José Guimarães (PT), Luizianne Lins (PT), Eunício Oliveira (MDB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos).

Lista é longa

Completam a "relação" candidaturas do deputado Júnior Mano (PSB), bancada pelo próprio Cid, do presidente da Alece Romeu Aldigueri (PSB), do deputado Mauro Filho (PSB) e do secretário Chagas Vieira (Casa Civil).

Horizontais_

Circula abaixo-assinado contra a demissão de dirigentes da Escola de Música de Fortaleza, responsáveis por longa batalha para que a instituição fosse implementada, ainda na gestão Sarto. /// Decisão tomada na nova gestão, sem ouvir professores, técnicos e estudantes, aponta o documento. O que diz o prefeito?