Caso Inspetor Alberto pode andar na Câmara

Foto: CMFor Inspetor Alberto

É esperado para os próximos dias parecer da Procuradoria da Câmara Municipal avaliando se o vereador Inspetor Alberto (PL) pode responder ao grupo por representações apresentadas na legislatura passada. Segundo o presidente do conselho, Professor Enilson (PDT), expectativa era de que o documento ficasse pronto ainda na semana passada, o que acabou adiado por conta do "feriadão" de Semana Santa e Tiradentes. Atualmente, existem seis representações contra o parlamentar na Casa, quase todas referentes a um video - divulgado no ano passado - onde Alberto aparece praticando maus tratos contra um porco. Vereadores discordam, no entanto, se o parlamentar pode responder na atual legislatura pelo episódio, uma vez que ele ocorreu no mandato passado.

BBB 25

Após vários dos principais "figurões" políticos do Ceará entrarem em mutirão pela cearense Renata Saldanha no Big Brother Brasil 25, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que fará transmissão pública da final do programa.

Moral alta

Evento terá apresentações artísticas e ocorre no Estoril, na Praia de Iracema, na noite desta terça-feira, 22. A Prefeitura afirma que o evento será custeada por empresas parceiras, que montarão estrutura de palco e telões.

Vem aí...

A coluna vem noticiando articulações do PDT para emplacar um dos vereadores do partido como secretário da gestão Evandro Leitão (PT). Na tarde de ontem, um pedetista já tratava da questão como "fato consumado".

O POVO

A Alece vota nesta semana moção de congratulações ao editor-chefe do núcleo de Design do Grupo de Comunicação O POVO, por conquista do "SND 46 - Society for News Design", conhecido como o "Oscar" do design editorial.

Em família

O deputado federal André Fernandes (PL) anunciou na noite deste domingo, 20, o nascimento da primeira filha, Eloah. "O milagre aconteceu, nossa pequena Eloah chegou!", publicou no Instagram, ao lado da esposa Luana.

Haja emoção

A gravidez foi anunciada por André Fernandes em 31 de outubro do ano passado, poucos dias após o segundo turno da eleição de 2024, onde o deputado ficou em 2º colocado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

O adeus ao papa Francisco

O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, coordenou ontem coletiva de imprensa sobre cerimônias da Igreja Católica pela memória do papa Francisco. Nesta segunda-feira, igrejas de Fortaleza soaram sinos às 18h em homenagem ao papa.

Homenagens

Paróquias do Ceará divulgarão em breve uma programação de missas, com funerais acontecendo em Roma. A Arquidiocese destaca que cerimônias ocorrem em "luto jubiloso", por acontecerem junto do período da Páscoa.

Missão

"A gente quer que essa passagem seja vista pela alegria, de saber que o irmão conseguiu na sua trajetória aquilo que seria o final glorioso da nossa existência, contemplar Deus face à face", diz Dom Gregório.

Horizontais_

Manhã e tarde desta segunda-feira foram marcadas por homenagens ao Santo Padre, incluindo boa parte do mundo político cearense. /// "Obrigado por tanto", destacou o ministro Camilo Santana (PT). "Francisco nunca esteve só, foi amparado por Deus em todos os momentos", disse o prefeito Evandro Leitão (PT).