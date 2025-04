PDT próximo de integrar gestão Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.04.2025: Evandro Leitão, Prefeito de Fortaleza fala dos seus 100 dias de gestão na capital cearense . (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Integrantes do PDT na Câmara Municipal avaliam que pode sair a "qualquer momento" indicação de um dos vereadores do partido para uma das secretarias da gestão Evandro Leitão (PT). A preço de hoje, "aposta" maior é na indicação de um dos pedetistas - sendo Gardel Rolim (PDT) e Kátia Rodrigues (PDT) os mais cotados - para a Regional 7, hoje ocupada por Francisco Ibiapina. Indicado pelo deputado federal André Figueiredo (PDT), a substituição de Ibiapina por um dos vereadores abriria espaço para posse do suplente Raimundo Filho (PDT), também aliado do deputado federal que comanda hoje o PDT tanto Nacional quanto do Ceará. Caso seja confirmada a indicação, "fila" de suplentes pode andar ainda mais, com posse de suplentes como Fábio Rubens (PDT).

Garantido

Na semana passada, o vereador Adail Júnior (PDT) disse à coluna que a posse de Raimundo Filho já estaria "garantida" entre a bancada, ainda que não fosse confirmada indicação para a gestão agora.

Fila anda

Neste sentido, Adail afirma que diversos parlamentares da sigla estariam "à disposição" para fazer um "rodízio" de licenças que permitisse a posse do colega. Detalhes finais ainda estão sendo fechados pela bancada.

Faixas...

Chegou mais um projeto na Câmara Municipal que tenta reduzir horário de funcionamento de faixas exclusivas de ônibus de Fortaleza. Desta vez, texto de Inspetor Alberto (PL) libera as faixas próximas da Arena Castelão.

...na mira

Liberação valeria apenas para horários próximos de partidas no estádio. Outros projetos neste sentido já foram apresentados nas últimas semanas por Benigno Júnior (PSD) e Estrela Barros (PSD).

Novela antiga

Reclamação antiga de leitores da coluna, antigo terreno dos Correios, perto da Oliveira Paiva, continua com aspecto de abandono e acúmulo de lixo. Simplesmente parece não existir gestor capaz de dar solução ao local.

Alô, prefeito

Outro local que passou a ser alvo de reclamações constantes é praça com Ecoponto próxima das ruas Jucá e do Mangue, no São João do Tauape. Praça foi reformada na gestão passada, mas sem instalação de iluminação.

Painel da Alece gera embate

Deputados da oposição protestam contra sistema de inscrição para pronunciamentos na Assembleia Legislativa. Inscrição é feita por plataforma eletrônica, que forma uma "fila" com base na ordem das inscrições dos parlamentares.

Centésimos

Em uma sessão recente, sistema para inscrições foi aberto às 7h da manhã. Com 22 centésimos de segundo, já havia o primeiro inscrito. O sétimo inscrito acessou o sistema com apenas 75 centésimos de segundo.

Corrida

Como só seis deputados são inscritos no primeiro expediente de cada sessão, o sétimo parlamentar acabou ficando de fora dos debates, por questão de centésimos de segundo. "Velocidade" é questionada por opositores.

Horizontais_

Vem aí o Festival de Cinema Ceará Voador. De 5 a 7 de maio, oficinas para idosos no Poço da Draga, e de 8 a 10 de maio, com exibição de curtas e longas-metragens no Dragão do Mar. /// Direção da poeta e produtora Sara Síntique. Entrada franca, com transporte de ida e volta para públicos com pouco acesso ao cinema.