Ceará publica edição especial do Diário Oficial por luto ao papa Francisco

Foto: Sergio Lima / AFP Imagem do papa Francisco em missa celebrada no Brasil

O Governo do Ceará autorizou a publicação de uma edição extraordinária do Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 21, Feriado de Tiradentes. A publicação ocorreu como forma de viabilizar a decretação de luto oficial de sete dias em todo o Estado em razão do falecimento de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco.

No decreto oficializando a medida, a governadora em exercício, Jade Romero (MDB), destaca “legado de compaixão e amor ao próximo deixados pelo papa Francisco e seu permanente compromisso com a paz e com a superação das adversidades sociais, buscando um mundo melhor e com menos desigualdades”.

A vice-governadora também reforça “importância de perpetuar os ensinamentos de amor e solidariedade pregados pelo papa Francisco durante toda a sua trajetória como pontífice”. Neste sentido, ela decreta luto oficial no Estado por sete dias, com a Bandeira do Ceará devendo ser içada à meia-verga durante o período.

Jade Romero assume o Governo do Ceará durante viagem do governador Elmano de Freitas (PT) à China. Como o secretário Chagas Vieira (Casa Civil) acompanha a comitiva do governador, Flávio Jucá responde interinamente pela pasta, responsável por determinar a publicação extraordinária do Diário Oficial do Estado.