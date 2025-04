Comissão aprova indicação de ex-Semace para o Conselho Diretor da Arce

Foto: Governo do Ceará Carlos Alberto foi o primeiro servidor de carreira da Semace a assumir o cargo de superintendente

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta terça-feira, 22, a indicação de Carlos Alberto Mendes Júnior para o cargo de conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce). Agora, indicação seguirá para votação no plenário da Alece.

Carlos Alberto comandava, até o início de abril, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), órgão do Governo do Estado responsável pela fiscalização e concessão de licenças ambientais. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), a mudança teria ocorrido por conta de pedido feito pelo próprio superintendente.

Elmano teria então “trocado” funções na esfera estadual, indicando o então presidente da Arce, Joao Gabriel Laprovitera Rocha, para a Semace. Já Carlos Alberto Mendes Júnior, por sua vez, deixou a pasta e foi indicado pelo governador para o Conselho da Agência Reguladora.

Primeiro servidor de carreira da Semace a assumir o comando do órgão, o ex-secretário confirmou ao O POVO que deixou o cargo por “vontade própria”, em decisão comunicada à Secretaria da Casa Civil. Na época, governo e pasta negaram relação da mudança com polêmicas recentes envolvendo licenciamento ambiental na Serra de Baturité.

em março, o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, Deodato Ramalho (PT), chegou a publicar vídeo denunciando um “avanço alarmante do desmatamento” em Guaramiranga.