Evandro envia reajuste geral de servidores, mas sem retroativo

Foto: Caroline Araújo/ Especial para O POVO Servidores municipais realizam ato em frente à sede da Sepog, no bairro Dionísio Torres

Começou a tramitar na manhã desta terça-feira, 22, na Câmara Municipal, projeto do prefeito Evandro Leitão (PT) que concede reajuste geral para diversas categorias de servidores municipais de Fortaleza. O reajuste atende acordo fechado entre Prefeitura e sindicatos e estabelece índice de 4,83%, que será concedido a partir de 1º de maio.

Não serão concedidos, portanto, pagamentos retroativos do reajuste até 1º de janeiro, uma das principais reivindicações dos servidores e que contemplaria a data-base dessas categorias. O não pagamento do benefício ocorre após a Prefeitura de Fortaleza alegar situação negativa dos cofres públicos municipais oriunda da gestão José Sarto (PDT).

A gestão, no entanto, teria atendido a uma série de outras reivindicações das categorias como forma de “minimizar” o impacto negativo da medida. Uma delas, por exemplo, foi o aumento do auxílio-refeição diário de servidores, que foi para R$ 17, assim como aumento do teto da remuneração para que o servidor tenha o benefício, que foi a R$ 9 mil.

Outra reivindicação atendida foi a revogação de decreto da gestão Sarto que dificultava a atuação de membros de direções sindicais. Inicialmente, a proposta da gestão previa o pagamento do reajuste de maneira “fracionada”, com um 2% a partir de maio e outros 2,83% na folha de dezembro. Negociação, no entanto, também “unificou” o pagamento.

Com tramitação iniciada nesta terça-feira, o projeto do reajuste geral foi encaminhado para a Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento, onde poderá receber emendas de vereadores de Fortaleza.