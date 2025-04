Vereadora denuncia intolerância religiosa contra templo de Umbanda em Fortaleza

Foto: Érika Fonseca/Divulgação/CMFor Adriana Gerônimo (Psol) levou caso à tribuna da Câmara Municipal

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) denunciou nesta terça-feira, 22, na Câmara Municipal um episódio de intolerância religiosa ocorrido no último fim de semana contra um templo de umbanda localizado na periferia de Fortaleza.

Segundo uma publicação do próprio espaço nas redes sociais, o templo foi alvo de ação da Polícia Militar durante a realização de uma celebração religiosa, a portões fechados, no último domingo, 20. A abordagem teria sido motivada por denúncias “infundadas e preconceituosas” de vizinhos, que terminaram com a entrada de agentes no espaço.

O caso foi levado ao plenário por Adriana, que defendeu resposta do Legislativo no caso. “Quero prestar minha solidariedade integral e colocar nossa Comissão de Direitos Humanos à disposição para que a gente possa levar uma denúncia formal, para que não fique na invisibilidade e muito menos na impunidade”, disse.

Neste sentido, a vereadora destacou o terreiro como ponto importante de preservação da cultura africana e da espiritualidade de diversas religiões de matrizes africanas em Fortaleza. A violação destes espaços, portanto, violaria direitos garantidos tanto pela Constituição Federal quanto pela lei dos crimes por preconceito de raça ou de cor.

“Intolerância religiosa é crime. Quando atacam um terreiro, atacam toda uma história ancestral, uma comunidade, uma rede de fé, cultura e resistência. É por isso que é tão importante denunciar. Denunciar é dizer: não estamos sozinhos, não vamos nos calar e não vão nos calar!”, denuncia o templo nas redes.