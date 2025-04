Vereadora do PDT será indicada como próxima secretária da Regional 7

Foto: Reprodução/Instagram: @katiarodriguesvereadora A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) e o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)

A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) será indicada até o final deste mês como secretária da Regional 7 na gestão Evandro Leitão (PT). Segundo vereadores do partido e aliados da gestão, mudança já é confirmada internamente no Paço Municipal e aguarda apenas a “virada de mês” para ser colocada em prática.

A indicação, que ainda terá anúncio oficial, marca “selamento” da aproximação entre a bancada do PDT na Câmara Municipal e o governo Evandro. Com a ida de Kátia para o governo, será aberta vaga no Legislativo para posse do suplente Raimundo Filho (PDT), aliado do deputado federal André Figueiredo (PDT), no Legislativo.

Atual titular da Regional 7, Francisco Ibiapina também era indicação de Figueiredo na gestão. A mudança foi acompanhada de perto pelo deputado e pelos integrantes da bancada pedetista. No início do ano, o vereador Gardel Rolim (PDT) chegou a ser convidado a assumir cargo na gestão, mas indicação acabou não se concretizando.