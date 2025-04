Alece promulga indicação de ex-Semace para o Conselho Diretor da Arce

Foto: Governo do Ceará Carlos Alberto foi o primeiro servidor de carreira da Semace a assumir o cargo de superintendente

A Assembleia Legislativa do Ceará promulgou nesta quarta-feira, 22, a indicação de Carlos Alberto Mendes Júnior para o cargo de conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce). A ação foi aprovada em sessão da Casa e está publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta.

Carlos Alberto comandava, até o início de abril, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), órgão do Governo do Estado responsável pela fiscalização e concessão de licenças ambientais. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), a mudança teria ocorrido por conta de pedido feito pelo próprio superintendente.

Elmano teria então “trocado” funções na esfera estadual, indicando o então presidente da Arce, Joao Gabriel Laprovitera Rocha, para a Semace. Já Carlos Alberto Mendes Júnior, por sua vez, deixou a pasta e foi indicado pelo governador para o Conselho da Agência Reguladora.

Primeiro servidor de carreira da Semace a assumir o comando do órgão, o ex-secretário confirmou ao O POVO que deixou o cargo por “vontade própria”, em decisão comunicada à Secretaria da Casa Civil. Na época, governo e pasta negaram relação da mudança com polêmicas recentes envolvendo licenciamento ambiental na Serra de Baturité.

Em março, o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, Deodato Ramalho (PT), chegou a publicar vídeo denunciando um “avanço alarmante do desmatamento” em Guaramiranga.