Câmara aprova Fortaleza Inclusiva, mas apaga menções a "raça" e "gênero"

Foto: FÁBIO LIMA 31 vereadores votaram "sim". 9 parlamentares foram contra a proposta

A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira, 22, mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) que cria o “Plano Fortaleza Inclusiva”. A votação do projeto, que cria uma série de medidas de atenção para segmentos de vulnerabilidade social, acabou sendo motivo de polêmica após vereadores aprovarem uma emenda suprimindo parte do texto do prefeito.

Em uma emenda apresentada durante a tramitação do projeto nas comissões da Casa, vereadores optaram por retirar do texto trecho que previa o apoio a iniciativas de "promoção do reconhecimento da diversidade racial, social, de gênero e territorial”.

A mudança foi questionada na tribuna pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol). “Qual é a justificativa, em um projeto que fala de inclusão, excluir racialidade, questões sociais, questões de desigualdade de gênero entre homens e mulheres, e territorial? Como um projeto de inclusão exclui a maior parcela da sociedade?”, diz.

“Como um projeto muito bem elaborado pela Prefeitura de Fortaleza é modificado nesses termos? E pela Câmara Municipal de Fortaleza? Eu não estou compreendendo, alcançando, essa decisão da comissão”, continua a vereadora, que registrou, ao lado do vereador Gabriel Aguiar (Psol), voto contrário à mudança.



Programa de proteção social

Proposto pela gestão Evandro e já aprovado pela Câmara Municipal, o Fortaleza Inclusiva busca pautar ações municipais para segmentos mais vulneráveis em oito áreas de atuação. A proposta destaca, por exemplo, políticas públicas voltadas para a primeira infância, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em sofrimento psíquico e pessoas em situação

“A vulnerabilidade social é um fenômeno complexo e multifacetado, que se manifesta de diferentes formas e atinge diferentes grupos populacionais. No município de Fortaleza, a vulnerabilidade social se expressa, entre outros, na pobreza, na desigualdade social, na falta de acesso a serviços e oportunidades, na violência, na discriminação e no preconceito”, destaca justificativa do prefeito.