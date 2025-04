Deputado relaciona vitória de cearense no BBB a apoio de Elmano e Evandro

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 06-12-24: O Governo do Ceará apresenta ações para o Programa Cisternas no Palácio da Abolição. Na foto, o deputado estadual Nizo Costa. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO)

O deputado estadual Nizo Costa (PT) comemorou da tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 23, a vitória da cearense Renata Saldanha na edição de 2025 do programa Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo.

Discurso do deputado, no entanto, chamou a atenção de colegas após Costa brincar relacionando o sucesso da participante com apoio anunciado nas redes sociais pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

“Eu fiquei preocupado, quando o governador Elmano, quando nosso prefeito Evandro, entraram de vez numa campanha para que a nossa Renata fosse a campeã do BBB. Eu disse ‘mas essa mulher vai ganhar mesmo’. Porque onde esse time bota a mão, dá certo”, disse o deputado.

A fala ocorreu após discurso do deputado exaltando ações das gestões do PT no Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza. Entre outros pontos, Costa destacou beneficiários do Ceará Contra a Fome e recente viagem do governador à China em busca de investimentos para o setor automobilístico do Ceará.

“A Renata foi campeã, a primeira vez que uma cearense conquista, e é importante a representação feminina. Eu tenho certeza que nós vamos já já, alguém já apresentou algum requerimento para nós trazermos aqui a Renata na Assembleia?”, questionou o deputado.