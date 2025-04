"Amigo da Música": Sindicato cria selo para locais que repassam couvert artístico

Foto: Divulgação/Sindimuce Placa de reconhecimento começou a ser distribuída nesta quarta-feira

O Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Ceará (Sindimuce) lançou nesta quarta-feira, 23, o selo “Estabelecimento Amigo da Música”, iniciativa que reconhecerá bares e restaurantes que repassam integralmente aos artistas os valores arrecadados com o couvert artístico.

Na primeira edição do evento, foi agraciada com a placa a empresária Vânia Vieira, a Vaninha, proprietária do Simpatizo Amor de Mar, localizado na rua Sabino Pires, 6, na Aldeota. A ideia do Sindimuce é que outros estabelecimentos com a mesma prática sejam periodicamente reconhecidos com o selo.

A ação conta com apoio dos deputados Renato Roseno (Psol) e Larissa Gaspar (PT), coautores de projeto de lei em tramitação na Alece que propõe a obrigatoriedade do repasse integral do couvert aos músicos. O projeto é defendido pelo Sindimuce, mas ainda aguarda votação no Legislativo.

“O Sindimuce realizou hoje singela entrega simbólica da primeira placa de ‘Estabelecimento Amigo da Música’ ao @simpatizoamordebar , casa que repassa 100% do Couvert e até mais, respeitando os músicos e músicas. É apenas a primeira de muitas casas que receberão esse reconhecimento. Vamos à luta para aprovação do projeto . Viva a música!”, diz nota do sindicato.