Câmara Municipal aprova reajuste geral de 4,83% para servidores, mas sem retroativo

Foto: Caroline Araújo/ Especial para O POVO Servidores municipais realizam ato em frente à sede da Sepog, no bairro Dionísio Torres

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta quinta-feira, 24, mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) que concede reajuste geral de 4,83% para servidores municipais, em pagamento que ocorrerá a partir de maio deste ano. Matéria ainda segue com emendas em discussão no plenário, mas já possui votos favoráveis suficientes para a aprovação do texto-base. Sindicatos acompanharam a votação do projeto na sede do Legislativo.

Não serão concedidos, portanto, pagamentos retroativos até 1º de janeiro, uma das principais reivindicações dos servidores e que contemplaria a data-base dessas categorias. O não pagamento do benefício ocorre após a Prefeitura de Fortaleza alegar situação negativa dos cofres públicos municipais oriunda da gestão José Sarto (PDT).

Secretário-geral do Sindifort, Augusto Monteiro avaliou índice oferecido pela gestão como “bem longe” do que os servidores precisariam. Ele destaca, no entanto, que a Prefeitura de Fortaleza só apresentou proposta de reajuste após várias manifestações e reuniões com os sindicatos. “Após muita pressão, conseguimos avançar um pouco.

“Agora, vamos centrar nossa atuação na luta pela revisão dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), defasados há 18 anos. Para tratar desse tema já tem uma reunião da Mesa Central de Negociação, agendada para o dia 5 de maio”, afirma.

A gestão, no entanto, teria atendido a uma série de outras reivindicações das categorias como forma de “minimizar” o impacto negativo da medida. Uma delas, por exemplo, foi o aumento do auxílio-refeição diário de servidores, que foi para R$ 17, assim como aumento do teto da remuneração para que o servidor tenha o benefício, que foi a R$ 9 mil.

Outra reivindicação atendida foi a revogação de decreto da gestão Sarto que dificultava a atuação de membros de direções sindicais. Inicialmente, a proposta da gestão previa o pagamento do reajuste de maneira “fracionada”, com um 2% a partir de maio e outros 2,83% na folha de dezembro. Negociação, no entanto, também “unificou” o pagamento. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)