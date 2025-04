Prefeitura de Maranguape fará leilão para PPP de iluminação pública na B3

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA, CE, BRASIL, 14-08.2021: Iluminacao na Avenida Beira Mar. Renovação do tipo de lâmpada de iluminação pública. BID esta lancando um progama para incentivar osmunicipios brasileiros a reduzir os custos com energia eletrica com a instalacao de placas solare, renovacao do tipo de lampada de iluminacao publica. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO)

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu novo prazo para entrega de envelopes com propostas destinadas ao projeto de Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação pública do município. Investimentos do empreendimento chegam a R$ 56 milhões e tem duração prevista de 16 anos.

Novas propostas de empresas de energia deverão ser entregues no dia 13 de maio de 2025, das 9h às 12h, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O leilão acontece no mesmo local, no dia 23 de maio de 2025, às 14h.

O projeto da PPP envolve a modernização de 16 mil pontos de luz com tecnologia LED, além de telegestão para controle remoto das luminárias. A concessão será fiscalizada tanto pela Prefeitura quanto por auditoria independente.

“O pagamento à empresa vencedora estará vinculado à eficiência na prestação do serviço e à satisfação da população”, diz nota da Prefeitura de Maranguape.