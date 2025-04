Concurso Comida di Buteco continua até domingo em Fortaleza; confira locais

Foto: Divulgação/Malaquias Neto Resultado da 13ª edição do Comida di Buteco foi divulgado nesta terça-feira, 21, e bar escolhido foi estabelecimento do Itaperi

Continua até este domingo, 4, a 14ª edição do Comida di Buteco em Fortaleza. O concurso, que elegerá o melhor “buteco” da Capital, tem neste ano 22 bares concorrentes, que disputam com um petisco pela preferência do público e de um corpo de jurados.

Confira a lista de todos os botecos e petiscos na competição

Na votação, estabelecimentos são avaliados pelo petisco, atendimento, higiene e temperatura das bebidas. Atualmente, quem detém a “coroa” do concurso é o Sertão Xique Xique, localizado no bairro Itaperi e vencedor da última edição.

Segundo o Comida di Buteco, conquista já teria gerado ao estabelecimento um incremento de mais de 65% com a venda do petisco participante, além de um incremento de 80% na movimentação durante o circuito do ano passado.