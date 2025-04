Evandro exonera secretários regionais, que voltam em seguida aos cargos

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza EVANDRO em reunião com secretários das Regionais

O prefeito Evandro Leitão (PT) determinou nesta segunda-feira, 28, a exoneração de todos os doze secretários regionais da Prefeitura de Fortaleza. Os titulares, no entanto, deverão todos ser automaticamente reconduzidos aos cargos, sem interrupção nos trabalhos.

A mudança apenas adequa as indicações ao novo organograma da reforma administrativa da gestão Evandro. Entre as mudanças, pastas regionais saíram da extinta Secretaria da Gestão Regional (Seger) e passarão a ser subordinadas à Secretaria de Governo (Segov) e à nova Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor).

A mudança, que foi incluída em mensagem aprovada em março pela Câmara Municipal, ocorre em meio à intenção da gestão Evandro de ampliar autonomia das pastas para atuações diversas, principalmente em serviços de zeladoria. Nesta segunda-feira, 28, o prefeito se reuniu com titulares das pastas para avaliar fortalecimento da autonomia das regionais.

Vem aí mudança na Regional 7?

A grande dúvida entre vereadores, no entanto, é se todos os secretários exonerados serão renomeados pelo prefeito Evandro. A expectativa é de que pelo menos um deles, Francisco Ibiapina (Regional 7), seja substituído na nova leva de nomeações do gestor, com indicação da vereadora Kátia Rodrigues (PDT) para a pasta.

A indicação, que ainda não tem anúncio oficial, marca “selamento” da aproximação entre a bancada do PDT na Câmara Municipal e o governo Evandro. Com a ida de Kátia para o governo, será aberta vaga no Legislativo para posse do suplente Raimundo Filho (PDT), aliado do deputado federal André Figueiredo (PDT), no Legislativo.