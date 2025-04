Pai de André Fernandes critica camisa da CBF vermelha: "Mão do comunismo"

Foto: Junior Pio Deputado estadual Alcides Fernandes (PL)

Rumor de que a seleção brasileira pode vir a adotar um uniforme reserva da cor vermelha continua agitando as redes sociais e até o mundo político do País. Nesta terça-feira, 29, quem levou o caso à tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará foi o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL).

Se dizendo “extremamente indignado” com a possibilidade, o deputado chega a associar a mudança, que estaria sendo planejada pela patrocinadora Nike e a Jordan Brand, com a “mão do comunismo” e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “Nós queremos uma seleção brasileira em 2026 que entre em campo, não um MST”, disse.

“Sabemos, que muito mais do que isso, nós temos a mão do comunismo que está tentando imperar na nossa nação brasileira (...). O País está sendo roubado, agora querem roubar até as cores da nossa camisa”, diz ainda o parlamentar.

Apesar da comoção, a informação da camiseta reserva vermelha ainda não foi confirmada oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A informação, no entanto, foi antecipada pelo site Footy Headlines, especialista em artigos esportivos e conhecido por antecipar vazamentos de mudanças de uniformes.