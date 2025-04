Câmara Municipal suspende sessão após princípio de incêndio nesta quarta-feira

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12.02.2025: Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A Câmara Municipal de Fortaleza suspendeu sessão desta quarta-feira, 30, após um princípio de incêndio ser registrado nas dependências do Legislativo. No momento da suspensão, vereadores debatiam lei que reformula o Conselho Municipal de Saúde (CMS).

Queria pedir o bom senso para a gente terminar essa sessão agora, suspender, porque está tendo até um princípio de incêndio aqui embaixo”, registrou o vereador Marcos Paulo (PP), que presidia os trabalhos no momento da suspensão.

Em nota, a Câmara Municipal afirmou que suspendeu "todas as atividades" da Casa por questões de "segurança", "em virtude de um curto-circuito detectado na parte externa e interna" do Legislativo. "Uma peça do sistema de energia da área do memorial foi afetada na ocasião. O local foi prontamente isolado pela brigada de incêndio da Casa", continua a nota.

Antes da suspensão dos trabalhos, pessoas presentes na sede do Legislativo já relatavam rumores de um curto circuito, com forte cheiro de pane elétrica” nos corredores da Casa.

Confira íntegra da nota da CMFor sobre o caso:

A Câmara de Fortaleza (CMFor) informa que suspendeu, no início da tarde desta quarta-feira (30), todas as atividades que ocorrem na sede do Legislativo Municipal por segurança, em virtude de um curto-circuito detectado na parte externa e interna da Casa. Uma peça do sistema de energia da área do memorial foi afetada na ocasião. O local foi prontamente isolado pela brigada de incêndio da Casa.

Também acionamos equipes da Enel Ceará para verificar a situação, uma vez que o poste que atende a Câmara é de responsabilidade da concessionária, e o equipamento apresentou oscilação, provocando uma alteração em uma das fases que alimentam a rede de energia. Ainda estamos aguardando a chegada da equipe da empresa.

Nossa equipe de engenharia segue atuando para identificar a causa e resolver o problema.

Assim que tivermos mais informações, repassaremos.