Oposição tenta barrar Conselho Municipal de Saúde por menção a "identidade de gênero"

Foto: Edimar Soares - CMFor Vereadores aprovaram pedido de Evandro para contrair empréstimos

Lei da gestão Evandro Leitão (PT) que atualiza competências e organização do Conselho Municipal de Saúde (CMS) gerou novo embate entre base aliada e segmentos mais ideológicos da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza.

Conflito ocorreu após os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB) e Priscila Costa (PL) criticarem trecho do projeto que reserva uma das 32 cadeiras do Conselho para "um representante de entidades ou movimentos que representam a diversidade de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero e comunidades tradicionais".

“Não se trata de defender a comunidade LGBT não, é de colocar no Conselho pessoas que defendem ideologia de gênero”, diz Jorge. Já Priscila foi mais dura, associando a mudança a temas como “procedimentos químicos para mudança de gênero” de crianças e até ao aborto. “Esse povo da diversidade odeia a vida do bebê e defende o aborto”, disse.

As falas geraram uma série de respostas de vereadores da base aliada, que acusaram bolsonaristas de distorcerem o tema para exploração política nas redes sociais. Antes mesmo do início da sessão, parlamentares já registravam incômodo com vídeo sobre o tema divulgado na noite desta terça-feira, 29, por Priscila Costa no Instagram.

Líder do governo, Bruno Mesquita (PSD) destacou que o projeto não foi elaborado pela gestão Evandro, mas sim por uma conferência de 700 delegados que debateu o tema. “É uma matéria referendada pelo CMS, é participação popular, o povo dizendo como vai ser a saúde na ponta. E a oposição vem falar de ‘ideologia de gênero’ porque é só o que sabem fazer (...) depois postam videozinho nas redes para lacrar”, diz Mari Lacerda (PT).

“Quer lacrar no Instagram? Para cima de mim, não”, rebateu também Professor Enilson (Cidadania), em referência ao vídeo divulgado horas antes pela vereadora do PL. Com o embate e diversos pedidos de resposta feitos pelos vereadores, o vice-presidente da Câmara Municipal, Adail Júnior (PDT), passou a intervir para esfriar os ânimos.