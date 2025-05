IJF reconhece "calote" de R$ 7,9 mi da gestão Sarto com cooperativas

Foto: Samuel Setubal Novas 39 portarias reconhecem dívidas em até R$ 7,9 milhões por contratos ligados à manutenção do Instituto José Frota

A Prefeitura de Fortaleza publicou nesta quarta-feira, 30, novas 39 portarias reconhecendo dívidas em até R$ 7,9 milhões da gestão José Sarto (PDT) por contratos ligados à manutenção do Instituto José Frota (IJF). No início da semana, a gestão Evandro Leitão (PT) já havia publicado uma série de portarias semelhantes, reconhecendo dívidas de até R$ 7,4 milhões para empresas que forneciam alimentos e artigos hospitalares. Desta vez, as publicações reconhecem "calote" para cooperativas de médicos de diversas especialidades contratadas pelo IJF, como entidades de emergencistas, cirurgiões, intensivistas, anestesistas, e profissionais em clínica médica. Mais uma vez, os não pagamentos estão quase todos concentrados no último ano da gestão pedetista.

Ex-prefeito

Procurado sobre as dívidas, o ex-prefeito José Sarto admitiu dificuldades orçamentárias da unidade, mas destacou ter "alertado" o governo Elmano de Freitas (PT) sobre o problema, sem receber em troca qualquer auxílio.

"Politicagem"

"Fizemos o melhor que era possível diante da politicagem do governador do PT, que preferiu virar as costas para os nossos apelos", diz Sarto, que disse ter recebido R$ 2,4 milhões a menos do Estado para o IJF em 2023.

Mudança

"A maior prova da politicagem do PT, que brincou com a vida das pessoas, é que assim que o prefeito aliado deles assumiu o cargo, o governador aumentou para R$ 120 milhões os repasses", continua o ex-prefeito.

Outra versão

Em entrevista recente, Elmano disse só ter tomado conhecimento da crise após posse de Evandro. "Pelo contrário, o que o ex-prefeito dizia é que a gestão dele era modelo de finanças, e quem estava quebrado era o Estado".

Vereadores...

Trabalhadores da Construção Civil continuam em campanha salarial em Fortaleza. Na última quarta-feira, grupo de trabalhadores fez manifestação em frente à Câmara Municipal, sendo recebida por comissão de vereadores.

...e construção

Entre as pautas, os manifestantes pedem a implementação do vale combustível, fim dos trabalhos ao sábado, aumento salarial e aumento no valor da cesta básica. Manifestações diárias ocorrem há duas semanas.

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

Evandro "renomeia" regionais

Evandro Leitão (PT) "renomeou" nesta quinta-feira dez dos doze secretários regionais de Fortaleza. Todos os titulares tinham sido exonerados no início da semana, para ajustar mudança da reforma administrativa, que passou pastas para a Segov.

Menos dois

Antes, regionais ficavam no guarda-chuva da extinta Secretaria Executiva da Gestão Regional (Seger). Curiosamente, não voltaram até agora aos cargos Jovanil Oliveira (Regional 5) e Francisco Ibiapina (Regional 7).

Vem aí?

No caso de Ibiapina, a expectativa é de que o titular seja substituído pela vereadora Kátia Rodrigues (PDT), indicada pelo PDT para abrir vaga para Raimundo Filho (PDT). Não retorno de Jovanil até ontem seguia em mistério.

Horizontais_

A Prefeitura encerrou nesta semana primeira etapa dos Fóruns Territoriais de Fortaleza, que levam discussões sobre ações da gestão para bairros da cidade. Nesta primeira rodada, foram 39 fóruns abrangendo 121 bairros, com participação de 3.655 pessoas. Ação coordenada pelo secretário Artur Bruno (Ipplan).