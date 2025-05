Ciro exalta pré-candidatura de pai de André Fernandes: "Homem decente, de fé"

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Ciro Gomes cumprimenta o deputado estadual Alcides Fernandes

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) participou nesta terça-feira, 6, de café da manhã da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará. Na ocasião, o pedetista destacou pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), ao Senado Federal em 2026.

“O PL apresenta como possível candidato o Alcides, que tem todos os dotes, tem todas as qualificações. Do jeito que nossos adversários estão organizando a chapa, não tem currículo, tem folha corrida”, disse Ciro em coletiva de imprensa, ganhando risos de deputados do PL.

“O Alcides salta longe como um homem decente, como pessoa nova na política, apesar dos seus 57 anos. Homem de fé, de testemunho”, continua. Na ocasião, Ciro destacou “diferenças profundas” entre ele o bloco do PL no plano nacional, mas minimizou contrastes diante da “urgência” de “salvar o Ceará”.