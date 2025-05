Ciro se alia de vez com bolsonarismo no Ceará: "Urgência é que Ceará precisa ser salvo"

Foto: Jailson Silva/Ascom Claudio Pinho Deputados posam para foto ao lado de Ciro Gomes

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) participou nesta terça-feira, 6, de café da manhã da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará. Na ocasião, o pedetista destacou fortalecimento da união entre partidos de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) no Estado, incluindo setores do PDT, do União Brasil e até do PL.

“Se nós tivermos em atenção que nosso grande projeto é salvar o Ceará, as diferenças vão ter que ser tratadas na frente do povo”, disse o ex-ministro, que chegou a destacar pré-candidaturas do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará e do deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), ao Senado.

“O consenso de que percebemos que o Ceará precisa ser salvo é uma coisa que facilita muito. Todos nós estamos achando que nossa grande urgência é salvar o Ceará. Portanto, as nossas diferenças têm que ser esmerilhadas aí de forma tranquila e dentro do diálogo”, diz o ex-ministro, que destaca “problemas graves” na condução do Estado.

“Um problema grave é a economia, o Ceará está se desindustrializando de forma grave. Cito exemplos claros da Guararapes, que estava aqui há 40 anos e fechou, foram três mil trabalhadores para a rua. A Aeris, era a maior empregadora do Pecém, já chegou a ter 12 mil funcionários, hoje tem 1.500 e tende a fechar. A reforma tributária desconsiderou toda a estrutura de incentivos fiscais que nós montamos para atrair empresas”, diz.

“Outra grande questão é a degradação geral dos serviços públicos. Não é mais possível, nós vivemos em um local em que a pistolagem acabou de matar um advogado, um amigo meu, outro foi fuzilado e felizmente não morreu. Mulheres estão sendo assassinadas dentro dos ônibus e não há uma única inovação, como exemplo da degradação geral”, continua.