Com irmão opositor, Jânio Henrique adere oficialmente ao governo Evandro

Foto: Érika Fonseca/CMFor O pedetista Jânio Henrique estará presente na próxima reunião entre PDT e prefeito Evandro

Eleito como opositor de Evandro Leitão (PT) na eleição de 2024, o vereador Jânio Henrique (PDT) confirmou nesta terça-feira, 6, estar agora alinhado com a gestão do petista em Fortaleza. A “guinada” ocorre apesar de o irmão de Jânio, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), ser hoje uma das mais ativas vozes de oposição ao PT na Alece.

“Hoje já posso dizer sim que sou da base do prefeito. A gente já conversou, teve conversas já de buscar melhorias para a cidade e eu, com certeza, caminhando junto da Prefeitura posso fazer muito mais pelo meu povo”, disse Jânio nesta terça-feira. Com isso, sete dos oito vereadores do PDT já integram oficialmente a gestão de Evandro – com apenas PP Cell (PDT) na oposição.

“O PDT praticamente todo é da base do prefeito hoje (...) a gente já teve conversas junto com o prefeito, com secretários, e estamos trabalhando para que essa base cresça cada vez mais. Possivelmente, só vai ficar na oposição mesmo o PP Cell (PDT), porque já foi uma coisa que ele já vinha trabalhando dentro das articulações dele”, continua Jânio.

Irmão do vereador, o deputado Antônio Henrique, no entanto, não dá sinais de que irá seguir mesma rota de aproximação com petistas no plano estadual. Na manhã desta terça-feira, o pedetista foi um dos deputados de oposição que acompanhou visita do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), marcada por críticas ao PT, à Assembleia Legislativa.

Jânio, no entanto, evita comentar a divergência com o irmão. “Essa questão a nível estadual, a nível de Brasil, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, até porque acho que isso daí tem mais a ver com o presidente do partido nacional, e quem sabe como vai ficar”, disse. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)