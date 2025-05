Sem anúncio nas redes, Evandro nomeia vereadora do PDT para Regional 7

Foto: A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) Crédito: Reprodução/Instagram: @katiarodriguesvereadora

O prefeito Evandro Leitão (PT) nomeou oficialmente a vereadora Kátia Rodrigues (PDT) como secretária da Regional 7 de Fortaleza. Com isso, o suplente de vereador Raimundo Filho (PDT) deverá ser empossado na Câmara Municipal nesta quarta-feira, 7.

A indicação confirma adesão da bancada do PDT ao governo Evandro, com sete dos oito vereadores do partido aderindo oficialmente à gestão. Apesar de não ter sido oficialmente anunciada pelo prefeito nas redes, a posse de Kátia foi confirmada pela própria vereadora nesta segunda-feira, 5, em visita à sede da Regional 7.

A portaria oficializando a mudança também foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira. Até agora, no entanto, não houve anúncio por parte do prefeito nas redes, algo que vinha sendo feito por Evandro em outras indicações. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)